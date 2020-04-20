Можно ли в Башкортостане ездить на работу на велосипеде и посещать гипермаркеты?

Список наиболее важных поправок мы приводили ранее. Перечисленные ниже пояснения огласили на брифинге по коронавирусу и на сайте администрации Уфы.

– На работу можно ходить пешком, можно ездить на общественном или личном транспорте и на велосипеде. Регистрироваться на сайте Дорога02 для этого не нужно, необходимо иметь при себе справку с работы и удостоверение личности.

– При этом если вас подвозит до работы другой член семьи и у него нет уважительной причины покинуть дом и если ему не по пути на свою работу, то это считается нарушением самоизоляции, он будет оштрафован.

– Посещать гипермаркеты можно, но в этом они ничем не отличаются от других магазинов, и если расположены далее 150 метров от дома, то это будет нарушением самоизоляции. При этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально, то есть в правительстве не исключают, что у человека может быть веское основание пойти именно в данный магазин.

– Путь на дачу и в сад теперь тоже ограничен 90 минутами (в один конец). Время пребывания на даче не ограничено: можно уехать в один день и вернуться в другой.

– В автобусы и магазины теперь обязаны не пускать людей без масок и перчаток, проводятся проверки. Перчатки могут быть хозяйственные, необязательно носить медицинские. Даже если вас пустили без маски или перчаток, представители контрольной службы составят протокол, если увидят вас при обходе.

– Совершать пробежки и просто кататься на велосипеде нельзя даже в радиусе 150 метров от дома.

– Детям одним гулять возле дома нельзя. Без сопровождения родителей они могут выходить из дома только с 13.00 до 18.00 и только с конкретной целью: вынести мусор, выгулять домашнее животное, сходить в магазин или аптеку и так далее. После 18.00 могут находиться на улице только в сопровождении родителей.

Разрешена прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от дома при наличии удостоверения личности.