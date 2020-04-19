«Обязаны носить маски и перчатки»: новые правила самоизоляции в Башкортостане

1. В общественных местах все жители обязаны носить маски и перчатки.

2. Организации обязаны не допускать клиентов (посетителей и пассажиров) без средств защиты – масок и перчаток.

3. В общественном транспорте всех перевозчиков региона, в том числе такси, все пассажиры, водитель и кондукторы также должны носить маски и перчатки.

4. Посещение финансовой организации не считается нарушением режима самоизоляции. При себе надо иметь удостоверение личности и документы, подтверждающие, что вы идете в финансовую организацию.

5. Справки от работодателей старого образца недействительны с 9.00 20 апреля 2020 года. О том, как зарегистрировать свою организацию и получить новую справку, мы писали ранее.

6. Организации, которым разрешено работать в режиме самоизоляции, обязаны проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия (о них мы также писали ранее).

7. Разрешена работа не только салонов связи, но и организаций, продающих в розницу оборудование для оказания услуг связи, интернета и телевидения, а также обслуживающих это оборудование.

8. Теперь, зарегистрировавшись на сайте Дорога02, можно оформить только две поездки в неделю по указанным там уважительным причинам (раньше было семь поездок в неделю).

9. В сад можно выехать только один раз в неделю (сюда относятся садовые, дачные, приусадебные участки, загородные жилые дома).

10. Можно выезжать на охоту.

11. Люди, прибывшие из Москвы и других регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, будут отбывать 14-дневный карантин в домашних условиях или в обсерваторе.

Полный текст нового Указа можно прочитать на портале правовой информации.