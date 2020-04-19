Небольшая команда девелоперов Atlanta Craft строит role-play сервер Minecraft, на котором можно будет погулять по виртуальной Уфе.
Команда Atlanta Craft воспроизводит Уфу в Minecraft
-
vk.com/atlantacraftru
Команда разработчиков насчитывает пять человек: основатель, два администратора и два технических администратора.
Уфу строят по фотографиям в реальных масштабах, сотрудничая со специалистами «Яндекса» и «Яндекс.Карт», пока что в планах полное воспроизведение центра города, в долгосрочной перспективе – город целиком.
Все желающие присоединиться к проекту могут сообщить об этом администратору в VK, работа оплачивается (25-30 рублей за дом и 50-100 рублей за большой дом).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.