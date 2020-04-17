В Башкортостане в 2020 году высадят 7,4 тысячи гектаров леса

Сейчас в лесных питомниках уже началась подготовка посадочного материала, после чего сеянцы поместят на заморозку, чтобы они не начали прорастать.

Мероприятия по восстановлению леса будут проводиться на площади 14,2 тысячи гектаров, в том числе будет посажено 7,4 тысячи гектаров деревьев.

Сейчас в Башкортостане функционируют 105 лесных питомников, в которых подготовлен 71 миллион единиц посадочного материала (большая часть – хвойные растения), годовая потребность республики – 30 миллионов единиц.