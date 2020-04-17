Выдавать продуктовые наборы начнут 23 апреля, акция завершится первого мая 2020 года. Это мера поддержки малоимущих семей, получающих пособие на ребенка.
72 тысячи семей Башкортостана получат продуктовые пакеты
Наборы сформированы на 70 миллионов рублей, выделенных республиканскими предприятиями. Малоимущих семей в Башкортостане насчитывается порядка 72 тысяч, в них проживает 165 тысяч детей.
В составе каждого пакета – продукты первой необходимости: крупы (гречка, рис, горох), чай, консервы, карламанская сгущенка, макароны, масло, молоко, печенье, сахар, буздякский суп и кисель. 80% этих продуктов произведено на территории Башкортостана.
Стоимость одного набора – порядка 700 рублей, многодетные семьи получат по несколько пакетов в зависимости от количества детей.
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