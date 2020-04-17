72 тысячи семей Башкортостана получат продуктовые пакеты

Наборы сформированы на 70 миллионов рублей, выделенных республиканскими предприятиями. Малоимущих семей в Башкортостане насчитывается порядка 72 тысяч, в них проживает 165 тысяч детей.

В составе каждого пакета – продукты первой необходимости: крупы (гречка, рис, горох), чай, консервы, карламанская сгущенка, макароны, масло, молоко, печенье, сахар, буздякский суп и кисель. 80% этих продуктов произведено на территории Башкортостана.

Стоимость одного набора – порядка 700 рублей, многодетные семьи получат по несколько пакетов в зависимости от количества детей.