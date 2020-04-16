Ездить в общественном транспорте Башкортостана можно будет только в масках и перчатках

С 20 апреля ездить в общественном транспорте, включая такси и автобусы, можно будет только в маске и перчатках.

Речь идет не только об автобусах государственного предприятия «Башавтотранс», но и вообще обо всех перевозчиках региона. Перчатки могут быть разными, лишь бы не передавалась инфекция. Транспорт будут останавливать и проверять наличие данных средств защиты у каждого пассажира, кондуктора и водителя.

Ранее мы писали о том, что режим самоизоляции в республике точно будет продлен до мая, а при неблагоприятной ситуации – и до лета.