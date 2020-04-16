В Башкортостане продлят режим самоизоляции и введут новые справки

К понедельнику, 20 апреля, будет составлен новый список, в нем перечислят конкретные предприятия, а не отрасли, допускаемые к работе. Подход к выдаче разрешений будет индивидуальным.

Пройдут «массовые облавы». Радий Хабиров предупредил, что это вынужденная реакция на повсеместное игнорирование самоизоляции.

Все справки, выданные ранее, будут недействительны с понедельника. Новая форма справки будет включать:

– номер и дату приказа, в соответствии с которым сотрудник должен ходить на работу;

– адрес проживания сотрудника;

– адрес места работы;

– рабочее время;

– специальную пометку, если сотруднику необходимо перемещаться по городу;

– номер автомобиля, если сотрудник пользуется им.

Время нахождения в пути на работу и с работы не должно превышать 90 минут.

Этот указ еще не доработан, но будет опубликован в ближайшее время. Информация появится на сайтах Дорога02, главы республики и правительства Башкортостана.

По словам Радия Хабирова, режим самоизоляции будет продлен как минимум до середины-конца мая, а при неблагоприятном течении эпидемии в республике может затянуться и до летних месяцев.