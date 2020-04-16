Контроль за соблюдением режима самоизоляции в республике усиливается из-за огромного количества нарушений как среди населения, так и среди организаций.
В Башкортостане продлят режим самоизоляции и введут новые справки
К понедельнику, 20 апреля, будет составлен новый список, в нем перечислят конкретные предприятия, а не отрасли, допускаемые к работе. Подход к выдаче разрешений будет индивидуальным.
Пройдут «массовые облавы». Радий Хабиров предупредил, что это вынужденная реакция на повсеместное игнорирование самоизоляции.
Все справки, выданные ранее, будут недействительны с понедельника. Новая форма справки будет включать:
– номер и дату приказа, в соответствии с которым сотрудник должен ходить на работу;
– адрес проживания сотрудника;
– адрес места работы;
– рабочее время;
– специальную пометку, если сотруднику необходимо перемещаться по городу;
– номер автомобиля, если сотрудник пользуется им.
Время нахождения в пути на работу и с работы не должно превышать 90 минут.
Этот указ еще не доработан, но будет опубликован в ближайшее время. Информация появится на сайтах Дорога02, главы республики и правительства Башкортостана.
По словам Радия Хабирова, режим самоизоляции будет продлен как минимум до середины-конца мая, а при неблагоприятном течении эпидемии в республике может затянуться и до летних месяцев.
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