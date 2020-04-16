Правительство республики обнародовало перечень требований для оказания парикмахерских и визажных услуг, а также услуг по маникюру и педикюру, соблюдение которых необходимо для открытия салона в режиме самоизоляции.
Список требований к парикмахерским и салонам красоты в Башкортостане
1. Салоны могут работать только по предварительной записи.
2. В помещении может находиться одновременно не более шести человек, включая работников.
3. Необходимо замерять температуру у клиентов и персонала, люди с повышенной температурой до работы и услуг не допускаются.
Также должен вестись журнал температуры сотрудников, в котором указаны фамилия, имя и отчество работника, время и фиксируемая температура с его подписью.
4. Обязательно ношение масок сотрудниками и клиентами.
5. Соблюдение дистанции между рабочими местами и нанесение разметки.
6. Проведение дезинфекции инструментов и контактных поверхностей после каждого клиента с помощью средств, разрешенных к применению.
7. Влажная уборка и проветривание помещение каждые два часа, ведение журнала уборки и дезинфекции с указанием времени и подписью работника.
Салоны, в которых эти требования не соблюдаются, будут закрыты, их владельцы получат штрафы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.