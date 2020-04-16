Список требований к парикмахерским и салонам красоты в Башкортостане

1. Салоны могут работать только по предварительной записи.

2. В помещении может находиться одновременно не более шести человек, включая работников.

3. Необходимо замерять температуру у клиентов и персонала, люди с повышенной температурой до работы и услуг не допускаются.

Также должен вестись журнал температуры сотрудников, в котором указаны фамилия, имя и отчество работника, время и фиксируемая температура с его подписью.

4. Обязательно ношение масок сотрудниками и клиентами.

5. Соблюдение дистанции между рабочими местами и нанесение разметки.

6. Проведение дезинфекции инструментов и контактных поверхностей после каждого клиента с помощью средств, разрешенных к применению.

7. Влажная уборка и проветривание помещение каждые два часа, ведение журнала уборки и дезинфекции с указанием времени и подписью работника.

Салоны, в которых эти требования не соблюдаются, будут закрыты, их владельцы получат штрафы.