Музей истории Уфы начал собирать «коронавирусные» артефакты

Музей интересуется предметами повседневности, которые приобрели особое значение в связи с пандемией: гречка, пропуска, маски, уфимские мемы, фотографии необычных объявлений и разметок в магазинах.

Кроме того, интересны истории главных героев нынешнего времени – врачей, меценатов и людей, которых подавали пример своими поступками. Жители могут выкладывать фотографии своих артефактов в социальных сетях с хештегом #коронаартефактыУфы. После окончания самоизоляции их можно будет сдать в музей по адресу Ленина, 72.

«Пандемия нового коронавируса Covid-19 уже стала частью новейшей истории. Пройдет совсем немного времени, и мы будем вспоминать о ней, как об эпидемии знаменитой "испанки" или брюшного тифа в начале XX века на Урале», – говорится в обращении хранителей музея истории города Уфы.