16 апреля в Уфу вернутся туристы из Таиланда

Пассажиры рейса Бангкок – Казань – Уфа высадятся в уфимском аэропорту завтра, 16 апреля, точное время неизвестно. По неофициальным данным, прилетит 71 человек.

В Минздраве заверили, что все прибывшие в обязательном порядке сдадут тест на коронавирус в аэропорту и будут обязаны самоизолироваться на 14 дней. Тех, у кого обнаружат симптомы заболевания, сразу увезут в больницу.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Таиланде значительно лучше, чем в России: 30 заразившихся за последние сутки и 2 643 с начала эпидемии. В Башкортостане 149 подтвержденных случаев заражения Covid-19. Как мы писали ранее, на пике эпидемии ожидается 10-15 тысяч заболевших, по 350 новых пациентов в день.