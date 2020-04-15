Когда коронавирус в Башкортостане пойдет на спад?

«Мы строим модели по России и по другим регионам. Немного не хватает данных по Башкортостану, но, в принципе, могу сказать, что на максимальном пике в Уфе будет 10-15 тысяч заболевших, по 350 новых пациентов в день. После этого заболеваемость пойдет на спад, ориентировочно это будет в последние дни апреля или в начале мая.

Эти цифры могут звучать страшно, но если мы возьмем всех пациентов, у 40% заболевание проходит совершенно незаметно. У 20% развивается вирусная пневмония, о которой очень много говорят.

Пять процентов будут тяжелыми пациентами, которым, скорее всего, потребуется кислородная поддержка и реанимация. По России на данный момент прогнозируется смертность около 0,8%», - сообщил Загидуллин.