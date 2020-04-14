14 из 22 новых больных Covid-19 в Башкортостане лечатся в РКБ имени Куватова

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, в РКБ все пациенты лечатся по своим основным заболеваниям в обычном режиме, а те, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, получают специальное лечение.

Итого, согласно официальной информации, в РКБ имени Куватова на сегодняшний день находятся 25 человек с подтвержденным Covid-19. Стоит отметить, что главврач больницы Эльза Сыртланова вчера, 13 апреля, в посте на своей странице в Facebook назвала другие цифры:

«В подтверждение слов мы готовы предоставить следующие цифры: сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», – написала Сыртланова.