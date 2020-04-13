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В Башкортостане открываются парикмахерские и салоны оптики

Правительство официально разрешило открытие некоторых организаций из сферы услуг. Они присоединятся к почти тысяче предприятий республики, начавшим работу при режиме самоизоляции на прошлой неделе.

Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Андрей Назаров.

Некоторые из салонов оптики и парикмахерских начнут работу уже с сегодняшнего дня. Обязательное условие – соблюдение всех санитарных норм: использование в работе масок и перчаток, обработка поверхностей и обеспечение дистанции между посетителями.

Салоны, в которых выявят нарушения, будут закрываться. На прошлой неделе прошли проверки в ломбардах и сетевых магазинах, некоторым из них после этого запретили работать.

Павел Авдеев,
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