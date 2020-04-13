Уфа вошла в десятку самых танцующих городов России

Даже напряженная обстановка в мире и карантин не мешают людям танцевать. Издание ТурСтат подготовило рейтинг самых танцующих городов по запросу «онлайн-танцы» и другим запросам по этой теме, основываясь на данных Google.

1. Москва

2. Сочи

3. Санкт-Петербург

4. Казань

5. Екатеринбург

6. Уфа

7. Нижний Новгород

8. Самара

9. Саратов

10. Омск

Ранее мы писали о том, что в Уфе на фоне всеобщей самоизоляции набирает популярность и онлайн-фитнес.