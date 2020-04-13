Сегодня, 13 апреля, – Всемирный день рок-н-ролла, праздник тех, для кого рок-н-ролл – не просто музыка, а стиль жизни.
Уфа вошла в десятку самых танцующих городов России
Даже напряженная обстановка в мире и карантин не мешают людям танцевать. Издание ТурСтат подготовило рейтинг самых танцующих городов по запросу «онлайн-танцы» и другим запросам по этой теме, основываясь на данных Google.
1. Москва
2. Сочи
3. Санкт-Петербург
4. Казань
5. Екатеринбург
6. Уфа
7. Нижний Новгород
8. Самара
9. Саратов
10. Омск
Ранее мы писали о том, что в Уфе на фоне всеобщей самоизоляции набирает популярность и онлайн-фитнес.
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