В Башкортостане могут ужесточить режим самоизоляции

Об этом на оперативном совещании заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, добавив, что сам видел, как в Салавате на спортивной площадке, несмотря на запрет, тренировались молодые люди.

«Боюсь, что развитие инфекции будет от нас требовать, может быть, даже ужесточения мер по самоизоляции. На улице весна, и люди уже устали, соответственно, все-таки они будут пытаться выходить. Мы должны будем применить здесь установленное законом принуждение. Определенные категории лиц, особенно пожилые, должны дома сидеть», – сказал Хабиров.

На сегодняшний день в республике закрыты детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие места скопления людей. Людям старше 65 лет запрещается находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Детям до 17 лет запрещено находиться за пределами дома с 18 до 13 часов без сопровождения родителей.