В Уфе пройдет благотворительная акция «Спасибо, донор!»

Акция пройдет 17 и 18 апреля в Республиканской станции переливания крови (улица Батырская, 41/1) с 8.00 до 13.00.

В это время жители Уфы могут прийти и сдать кровь. Разрешение на передвижение по городу можно получить, заполнив специальную форму, так что нарушением режима самоизоляции это считаться не будет.

Главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов отметил, что в процессе соблюдены все меры безопасности: проводится измерение температуры, обработка рук антисептическим раствором, предоставляется маска и соблюдается допустимая дистанция между людьми.