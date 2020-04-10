В РКБ имени Куватова с подозрением на коронавирус находятся 170 человек

Пробы взяты у всех находившихся в больнице пациентов и врачей. В корпусе акушерства и гинекологии зараженных не было, его пациентов скоро выпишут.

Диагноз подтвердился у девяти человек, их перевели в Демский инфекционный госпиталь. 170 врачей и пациентов пока под подозрением, результаты их анализов направлены на повторную проверку в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Появившуюся ранее в сети информацию о заражении Covid-19 пациента онкодиспансера в Минздраве опровергли. На сегодняшний день в Башкортостане 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.