Шестого апреля РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на строгий карантин после того, как там скончалась 80-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус. В корпусах изолированы около 1200 человек.
В РКБ имени Куватова с подозрением на коронавирус находятся 170 человек
Пробы взяты у всех находившихся в больнице пациентов и врачей. В корпусе акушерства и гинекологии зараженных не было, его пациентов скоро выпишут.
Диагноз подтвердился у девяти человек, их перевели в Демский инфекционный госпиталь. 170 врачей и пациентов пока под подозрением, результаты их анализов направлены на повторную проверку в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Появившуюся ранее в сети информацию о заражении Covid-19 пациента онкодиспансера в Минздраве опровергли. На сегодняшний день в Башкортостане 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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