С 10 апреля в Башкортостане будут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции

Об этом распорядился глава республики Радий Хабиров. С момент введения режима всеобщей самоизоляции в 90% случаев люди не получали штрафов за его нарушение, а отделывались консультациями, но теперь штрафовать будут всех.

«Хотелось бы, чтобы все это услышали и потом не обижались на сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности. Это не попытка запугать, угрожать кому-то – это объективная необходимость. Режим самоизоляции касается всех», – заявил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Алексей Касьянов.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции выписываются по статье 20.6.1 КоАП (1-30 тысяч рублей за первое нарушение и 15-50 тысяч за повторное).