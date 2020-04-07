Федеральная налоговая служба Башкортостана рассказала о мерах антикризисной поддержки компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Перенос платежей и отсрочка по налогам: ФНС анонсировала антикризисные меры для бизнеса
Предприятия малого и среднего бизнеса, состоящие в реестре МСП на первое марта 2020 года.
– Перенос сроков уплаты налогов на три-шесть месяцев, за исключением страховых взносов, налогов на добавленную стоимость и профессиональный доход, а также налогов, уплачиваемых страховыми агентами.
– Авансовые платежи по транспортному, земельному и имущественному налогам за первый квартал можно внести до 30 октября 2020 года, за второй – до 30 декабря 2020 года.
Микропредприятия.
– Срок уплаты страховых взносов продлен на четыре-шесть месяцев.
Все компании и ИП.
– Налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам за первый квартал 2020 года должны быть представлены до 15 мая.
– Срок подачи остальных налоговых деклараций, расчетов и бухгалтерской отчетности продлен на три месяца.
– Мораторий на банкротство.
– Также малый и средний бизнес освобождается от платы за аренду госимущества и земельных участков до конца года.
Бизнес, не относящийся к малому и среднему.
При снижении доходов более чем на 10% или убытке (если в 2019 году зафиксирована прибыль).
– Отсрочка по налогам до одного года (до полугода – без обеспечения).
– Рассрочка по налогам до трех лет.
Крупнейшие, стратегические и градообразующие предприятия.
При снижении доходов более чем на 10% или убытке (если в 2019 году зафиксирована прибыль).
– Рассрочка по налогам до пяти лет.
Пострадавшие отрасли.
1. Ивент-индустрия.
2. Общепит.
3. Гостиничный бизнес.
4. Спорт, туризм, санатории.
5. Парикмахерские, салоны красоты.
6. Ремонт компьютеров и бытовой техники.
7. Химчистка и стирка.
8. Дополнительное образование и уход за детьми.
9. Художественные промыслы.
10. Культура и искусство.
Телефон для справок и консультаций: +7(347) 226-38-00.
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