Перенос платежей и отсрочка по налогам: ФНС анонсировала антикризисные меры для бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса, состоящие в реестре МСП на первое марта 2020 года.

– Перенос сроков уплаты налогов на три-шесть месяцев, за исключением страховых взносов, налогов на добавленную стоимость и профессиональный доход, а также налогов, уплачиваемых страховыми агентами.

– Авансовые платежи по транспортному, земельному и имущественному налогам за первый квартал можно внести до 30 октября 2020 года, за второй – до 30 декабря 2020 года.

Микропредприятия.

– Срок уплаты страховых взносов продлен на четыре-шесть месяцев.

Все компании и ИП.

– Налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам за первый квартал 2020 года должны быть представлены до 15 мая.

– Срок подачи остальных налоговых деклараций, расчетов и бухгалтерской отчетности продлен на три месяца.

– Мораторий на банкротство.

– Также малый и средний бизнес освобождается от платы за аренду госимущества и земельных участков до конца года.

Бизнес, не относящийся к малому и среднему.

При снижении доходов более чем на 10% или убытке (если в 2019 году зафиксирована прибыль).

– Отсрочка по налогам до одного года (до полугода – без обеспечения).

– Рассрочка по налогам до трех лет.

Крупнейшие, стратегические и градообразующие предприятия.

При снижении доходов более чем на 10% или убытке (если в 2019 году зафиксирована прибыль).

– Рассрочка по налогам до пяти лет.

Пострадавшие отрасли.

1. Ивент-индустрия.

2. Общепит.

3. Гостиничный бизнес.

4. Спорт, туризм, санатории.

5. Парикмахерские, салоны красоты.

6. Ремонт компьютеров и бытовой техники.

7. Химчистка и стирка.

8. Дополнительное образование и уход за детьми.

9. Художественные промыслы.

10. Культура и искусство.

Телефон для справок и консультаций: +7(347) 226-38-00.