Новые поправки в указ «О введении режима "Повышенная готовность"» содержали пункт, разрешающий гулять с детьми поблизости от дома.
Минздрав Башкортостана: гулять с детьми в режиме самоизоляции можно и нужно
На брифинге по коронавирусу разъяснили, как можно можно гулять с детьми, не нарушая режима всеобщей самоизоляции.
Маску надевать необязательно, но надо придерживаться дистанции в 1,5-2 метра от других людей, в том числе детей, если это не члены семьи, которые проживают вместе с вами.
Гулять компаниями из разных семей и отходить дальше 150 метров от дома запрещено. При себе родителю нужно иметь паспорт.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.