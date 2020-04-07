Минздрав Башкортостана: гулять с детьми в режиме самоизоляции можно и нужно

На брифинге по коронавирусу разъяснили, как можно можно гулять с детьми, не нарушая режима всеобщей самоизоляции.

Маску надевать необязательно, но надо придерживаться дистанции в 1,5-2 метра от других людей, в том числе детей, если это не члены семьи, которые проживают вместе с вами.

Гулять компаниями из разных семей и отходить дальше 150 метров от дома запрещено. При себе родителю нужно иметь паспорт.