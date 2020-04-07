В Башкортостане примут закон об ответственном обращении с животными

Бездомных животных запретят умерщвлять после отлова, будут вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать на волю.

Также нельзя будет отлавливать животных на глазах у детей, а потерявшихся будут возвращать владельцам. Процесс отлова животного и выпуска на волю будет фиксироваться на камеру, записи в любой момент могут затребовать для проверки.

При отлове запретят использовать травмоопасные средства и методы. На организации, занимающиеся этим, возложат ответственность не только за жизнь, но и за здоровье животных.