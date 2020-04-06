В Башкортостане разрешат передвигаться на автомобилях и выезжать в сады

Передвижение на личном автомобиле по городу разрешено, если в салоне находится только водитель, либо те люди, которые вместе с водителем придерживаются самоизоляции (например, члены семьи).

Также Радий Хабиров пообещал подготовить «юридические механизмы, на основании которых вы сможете спокойно выезжать в сады и проводить весенние работы». Выехать в сад можно будет после 10 апреля.

При этом отмечают, что поехать можно будет только в один сад и только в пределах 90 минут езды, заполнив специальную форму на портале на портале «Дорога 02», который заработает в пробном режиме с завтрашнего дня.

Для передвижения на автомобиле по городу тоже надо будет заполнить форму на этом портале. Там будет перечень причин, по которым можно ездить по городу даже без справки от работодателя, достаточно выбрать одну из них, получить разрешение и распечатать его или скачать на телефон. На сегодняшний день данные поправки еще не утверждены.

Сегодня в республике режим жесткой всеобщей самоизоляции был продлен еще на неделю. До 30 апреля во всей стране продолжаются анонсированные Владимиром Путиным оплачиваемые выходные.