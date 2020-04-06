Режим жесткой самоизоляции в Башкортостане продлен до конца текущей недели

По словам Хабирова, положение указа о введении режима самоизоляции составлялось оперативно и будет меняться в зависимости от ситуации.

«Мы будем следовать логике развития событий, постоянно менять нашу политику, но политика в части самоизоляции пока неизменна. Мы продолжим наши профилактические мероприятия, а также работу, которую проводят правоохранители», – сказал Хабиров.

Также глава республики заявил, что полиция будет штрафовать «только за самые вызывающие случаи». На данный момент составлено 35 протоколов, проведено 645 профилактических бесед. О том, по какой статье и на какую сумму вас могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, мы писали ранее.