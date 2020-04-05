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Уфа вошла в Топ-10 городов России по индексу качества городской среды

Минстрой России обновил ежегодный рейтинг наиболее благоустроенных городов. Уфа в нем конкурирует в категории «Крупнейшие».

  • Фото: Степанов Слава

В этом рейтинге города оцениваются по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность, современность и эффективность управления.

В Топ-15 рейтинга Уфа заняла седьмое место среди городов-миллионников:

Москва – 283 балла.

Санкт-Петербург – 243 балла.

Казань – 201 балл.

Ростов-на-Дону – 193 балла.

Нижний Новгород – 193 балла.

Екатеринбург – 188 баллов.

Уфа – 182 балла.

Красноярск – 181 балл.

Пермь – 168 баллов.

Воронеж – 164 балла.

Челябинск – 161 балл.

Волгоград – 159 баллов.

Самара – 159 баллов.

Новосибирск – 158 баллов.

Омск – 106 баллов.

Павел Авдеев,
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