Минстрой России обновил ежегодный рейтинг наиболее благоустроенных городов. Уфа в нем конкурирует в категории «Крупнейшие».
Уфа вошла в Топ-10 городов России по индексу качества городской среды
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Фото: Степанов Слава
В этом рейтинге города оцениваются по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность, современность и эффективность управления.
В Топ-15 рейтинга Уфа заняла седьмое место среди городов-миллионников:
Москва – 283 балла.
Санкт-Петербург – 243 балла.
Казань – 201 балл.
Ростов-на-Дону – 193 балла.
Нижний Новгород – 193 балла.
Екатеринбург – 188 баллов.
Уфа – 182 балла.
Красноярск – 181 балл.
Пермь – 168 баллов.
Воронеж – 164 балла.
Челябинск – 161 балл.
Волгоград – 159 баллов.
Самара – 159 баллов.
Новосибирск – 158 баллов.
Омск – 106 баллов.
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