Могут ли в Уфе оштрафовать за нарушение режима самоизоляции?

С момента введения режима самоизоляции (31 марта) в Башкортостане было оштрафовано 19 человек, составлено более 30 протоколов, сумма штрафа – от 15 тысяч рублей.

Однако теперь МВД вынуждено взять перерыв и временно приостановить выписку штрафов до утверждения стандартов: дело в том, что все это время нарушение режима самоизоляции оценивалось по статье 6.3 КоАП (15-40 тысяч рублей), которая распространяется на людей, находящихся в карантине после прибытия из-за границы.

Вчера были опубликованы разъяснения, согласно которым нарушители режима самоизоляции (а не карантина) должны проходить по статье 20.6.1 КоАП (1-30 тысяч рублей за первое нарушение и 15-50 тысяч за повторное). Все уже наложенные ранее штрафы будут пересмотрены.

Эта заминка не означает, что можно нарушать режим самоизоляции. Нарушения будут фиксироваться, а рапорты – передаваться в суд.

О том, при каких условиях можно отдаляться от дома и выезжать за город, мы писали недавно.