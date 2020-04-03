Минпромторг разрешил посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он попросил регионы разъяснить гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, а также рынков и ярмарок, не находящихся вблизи мест проживания.

Такая мера необходима для того, чтобы разгрузить магазины в районах с плотной застройкой и избежать очередей. Как именно будут регулироваться посещения удаленных гипермаркетов в условиях пропускной системы – пока неизвестно.

Сейчас чтобы отойти или отъехать дальше 150 метров от дома, не рискуя получить штраф от 15 тысяч рублей, лучше иметь при себе соответствующий пропуск, выдаваемый по месту работы. О том, какими они бывают, мы писали ранее.