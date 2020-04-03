Список детсадов, которые будут работать в Уфе с 6 апреля

Детские сады начнут работу в понедельник с восьми утра, в группах будет не больше 15 детей. Их список будет пополняться по мере необходимости на сайте мэрии Уфы. Также в мэрии не исключают, что придется открыть круглосуточные детские сады.

Детсады принимают только тех детей, чьи родители работают в организациях, на которые не распространяются объявленные Владимиром Путиным выходные (медики, продавцы продуктовых магазинов и так далее).

Для того, чтобы зарегистрироваться в любом из указанных ниже учреждений, необходимо иметь при себе паспорт, справку с места работы и свидетельство о рождении ребенка.

Демский район:

– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);

– детсад № 75 (улица Островского, 18/2).

Калининский район:

– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);

– детсад № 57 (улица Победы, 9, корпус 3);

– детсад № 311 (улица Вологодская, 19/3);

– детсад № 272 (улица Сельская, 8а).

Кировский район:

– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);

– детсад № 20 (улица Чернышевского, 122/2);

– детсад № 260 (улица Зайнуллы Расулева, 6/1).

Ленинский район:

– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);

– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а).

Октябрьский район:

– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);

– детсад № 122 (улица Жукова, 4/3);

– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2);

– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);

– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);

– детсад № 89 (проспект Октября, 60/2).

Орджоникидзевский район:

– детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);

– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1).

Советский район:

– детсад № 244 (улица Красноводская, 11).