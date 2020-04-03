Уфимцев на работу и с работы будут возить автобусы

Об этом сообщил глава Гостранса Алан Марзаев. Руководители организаций могут направить заявку в мэрию и «Башавтотранс» с просьбой выделить автобусы и указанием количества работников.

Автобусы будут доставлять людей от дома до места работы и обратно, в них будет соблюдаться дистанция между пассажирами. Оплата проезда при этом не изменится.

Во время действия режима повышенной готовности городской транспорт в республике ходит по графику выходного дня, количество единиц транспорта уменьшено, из-за этого на некоторых маршрутах люди подолгу стоят на остановках.