Чем уфимцы могут помочь больницам?

Выделенные из бюджета средства тратятся на лекарства и предметы первой необходимости, но в переоборудованных под госпитали больницах ощущается нехватка некоторого инвентаря и бытовых предметов, на которые денег нет.

«Это коврики для пропитывания дезсредств, зеркала в полный рост, чтобы надевать противочумные костюмы, одноразовая посуда для пациентов и персонала, металлические доски для исключения бумажных носителей, маркеры, клейкая бумага, цветной скотч, любая помощь в полиграфии. Поэтому мы просим предприятия и жителей помочь с приобретением этих средств», — отметила Ирина Кононова.

Список необходимых предметов разместят на сайте Минздрава. Сейчас можно написать на почту covid19.gl@doctorrb.ru с пометкой «Помощь» – с вами свяжутся.