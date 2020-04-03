Оплачиваемые выходные в Башкортостане продлены до 30 апреля

Глава республики Радий Хабиров подтвердил, что нерабочие дни в Башкортостане продлятся до 30 апреля включительно, согласно указу президента.

Режим самоизоляции продолжит действовать по крайней мере до конца следующей недели, но по возможности его будут облегчать.

Хабиров отметил, что главные цели сейчас – «обеспечить безопасность от коронавируса и при этом не убить окончательно экономику».