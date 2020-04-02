В связи с режимом самоизоляции и общей неопределенностью в стране, многих интересует вопрос планового отключения воды в этом году.
Будут ли летом отключать горячую воду в Башкортостане?
Плановое отключение горячей воды будет, так как это необходимо для замены и ремонта труб и подготовки к зиме.
Срок отключения составит не более двух недель, работы начнутся после окончания отопительного сезона, которое зависит от погоды. Ориентировочно – после майских праздников.
Министерство ЖКХ не исключает, что придется вносить корректировки в графики ремонта и отключения воды, но все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему сезону все равно состоятся.
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