Будут ли летом отключать горячую воду в Башкортостане?

Плановое отключение горячей воды будет, так как это необходимо для замены и ремонта труб и подготовки к зиме.

Срок отключения составит не более двух недель, работы начнутся после окончания отопительного сезона, которое зависит от погоды. Ориентировочно – после майских праздников.

Министерство ЖКХ не исключает, что придется вносить корректировки в графики ремонта и отключения воды, но все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему сезону все равно состоятся.