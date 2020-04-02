В Госкомитете Башкортостана по туризму рассказали, что делать с уже купленными путевками

На вопрос о том, что делать, если уже оплаченный тур отменился из-за эпидемии, ответил председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

«Всем предлагаем деньги замораживать, и когда будет возможность выезжать за границу – воспользоваться ей», – сообщил Нафиков.

Что касается внутреннего туризма летом, работы детских лагерей и санаториев, то это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. В Госкомитете надеются, что к середине мая ситуация улучшится.

Получить консультации и подать обращения можно на горячей линии по туризму (8-800-505-94-56) и на сайте Госкомитета.