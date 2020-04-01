Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты Татьяна Глухова рассказала о том, куда можно подать жалобу в случае, если работодатель не сохраняет за работником заработную плату, вынуждает работать, либо увольняет в анонсированную Владимиром Путиным выходную неделю.
В Минтруде объяснили, куда обращаться, если работодатель нарушает права работника на выходной неделе
Если вопрос стоит узко и лишь о том, должна ли организация выводить людей на работу, то он адресован Роспотребнадзору. Задать его можно по телефону: 8-800-700-90-30 (в будние дни с 10.00 до 16.00, перерыв – с 12.00 до 12.45).
Если работодатель вынуждает уходить в административный отпуск, увольняться, либо в период выходных не сохраняет за работником заработную плату – обращаться в Министерство труда и соцзащиты.
Звонки принимаются на горячей линии, созданной специально для решения таких вопросов: +7 (347) 277-87-02. Линия работает с 9.00 до 18.00, потом включается автоответчик, но заявления все равно принимаются.
Также можно обратиться в Роструд: 8-800-707-88-41. На этой линии тоже принимают заявления о нарушении прав работника.
Для того, чтобы Министерство труда организовало проверку, необходимо письменное заявление. Его можно подать лично, либо написать от руки, сфотографировать и отправить на электронную почту: gitrbpost@gmail.com.
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