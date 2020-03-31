Всем жителям города, работающим во время действия режима всеобщей самоизоляции, выдадут специальные пропуска, свидетельствующие о том, что этот человек имеет право находиться далеко от дома.
В Уфе на время режима самоизоляции вводится пропускная система
Специальные пропуска будут выдавать ежедневно с 14.00 до 20.00, начиная с первого апреля. Они будут пластиковыми, у каждого – индивидуальный номер.
Руководители предприятий и организаций Уфы должны подготовить списки работающих сотрудников, которым нужны пропуска, и указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника.
Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы.
Номера контактных телефонов: 8 (917) 800-37-68, 8 (917) 800-37-53.
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