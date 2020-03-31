В Уфе на время режима самоизоляции вводится пропускная система

Специальные пропуска будут выдавать ежедневно с 14.00 до 20.00, начиная с первого апреля. Они будут пластиковыми, у каждого – индивидуальный номер.

Руководители предприятий и организаций Уфы должны подготовить списки работающих сотрудников, которым нужны пропуска, и указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника.

Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы.

Номера контактных телефонов: 8 (917) 800-37-68, 8 (917) 800-37-53.