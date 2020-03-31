В соцсетях и мессенджерах появились слухи о том, что к Уфе стягиваются войска и устанавливаются какие-то новые дорожные знаки.
В МВД рассказали, планируется ли закрытие Уфы на въезд и выезд
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government-nnov.ru
В комментариях жители, основываясь якобы на собственных наблюдениях, утверждают, что город скоро закроют на карантин.
Все эти новости фальшивые. Об этом рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД Максим Родионов:
«Нет, эта информация не соответствует действительности, и вообще, хотелось бы обратиться к нашим зрителям: мы призываем внимательно относиться к публикуемой информации в соцсетях и ориентироваться только на официальные источники. Насколько я знаю, никаких указаний касательно въезда в села тоже не было», – сообщил Родионов.
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