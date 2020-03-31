Все жители Башкортостана смогут провериться на коронавирус платно

Новые тест-системы прошли государственную регистрацию сегодня. Их будут использовать при проверках в прежнем режиме – по направлению лечащего врача. «Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — говорят в Роспотребнадзоре.

Также эти тест-системы поступят в частные клиники, так что возможность провериться на коронавирус без направления скоро появится в списках платных услуг. Сейчас обсуждаются вопросы регулировки ценообразования в этих клиниках: государство запретит завышать цены на такие проверки.

Недавно мы писали о том, что Минздрав начал обучать персонал частных клиник на базе БГМУ. Это решение позволит увеличить количество проверок и, соответственно, поможет сдерживать распространение Covid-19.