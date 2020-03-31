Карантин по коронавирусу затронул и военкоматы: весенний призыв в этом году пройдет позже, чем обычно.
Весенний призыв в Башкортостане перенесен
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voennoedelo.com
Призывники должны явиться в Военный комиссариат самостоятельно с 13 по 17 апреля. Отправка запланирована на 20 мая. Военно-врачебная комиссия пока что не работает.
Ранее планировалось, что мероприятия, связанные с призывом на службу, в 2020 году пройдут с первого по десятое апреля.
Консультации по призыву можно получить по телефонам:
Военный комиссариат республики – 8 (347) 228-02-92;
Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу – 8 (347) 253-13-48, 228-43-59
Военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы – 8 (347) 254-19-35;
Военная прокуратура Уфимского гарнизона – 8 (347) 250-05-10;
Уфимский гарнизонный военный суд – 8 (347) 259-14-83;
Единый телефон доверия по оказанию психологической помощи – 8(800)-7000-183 (круглосуточно).
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