Башкортостан с сегодняшнего дня переходит в режим полной самоизоляции

«У нас – 2 новых случая Covid-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время – первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально.

Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.

Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы все это быстрее закончилось», – написал Хабиров в соцсетях.