Самый сильный человек России призвал уфимцев оставаться дома

Нигматуллин самоизолировался вместе с семьей и призвал жителей города последовать его примеру, вывесив плакат на балконе.

«Друзья, очень вас прошу, отнеситесь серьезно! Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот», – написал спортсмен в Instagram.

Кстати, сегодня, 30 марта, у знаменитого стронгмена день рождения: ему исполняется 46 лет. Недавно он перебрался в Уфу вместе с семьей и планирует заняться на новом месте развитием спорта.