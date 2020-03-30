Четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин в соцсетях обратился к жителям Уфы.
Самый сильный человек России призвал уфимцев оставаться дома
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instagram.com/elbrus_nigmatullin
Нигматуллин самоизолировался вместе с семьей и призвал жителей города последовать его примеру, вывесив плакат на балконе.
«Друзья, очень вас прошу, отнеситесь серьезно! Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот», – написал спортсмен в Instagram.
Кстати, сегодня, 30 марта, у знаменитого стронгмена день рождения: ему исполняется 46 лет. Недавно он перебрался в Уфу вместе с семьей и планирует заняться на новом месте развитием спорта.
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