Несмотря на эпидемию коронавируса, голосование по поправкам в Конституцию не отменяется. Ранее 22 апреля 2020 года объявили оплачиваемым выходным днем.
На голосовании по поправкам в Конституцию усилят санитарный контроль
Все члены комиссии в Башкортостане будут работать в масках, паспорт голосующий будет показывать в развернутом виде, а не передавать в руки, как обычно.
Кабинки будут закрытыми, но другой конструкции – без шторок, также медики обеспечат дезинфекцию ручек и контактных поверхностей, а в очередях будет соблюдаться дистанция.
На голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе голосования на июнь, но пока что дата остается прежней. О переносе объявят, если эпидемиологическая ситуация в стране начнет резко ухудшаться.
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