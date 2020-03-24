На голосовании по поправкам в Конституцию усилят санитарный контроль

Все члены комиссии в Башкортостане будут работать в масках, паспорт голосующий будет показывать в развернутом виде, а не передавать в руки, как обычно.

Кабинки будут закрытыми, но другой конструкции – без шторок, также медики обеспечат дезинфекцию ручек и контактных поверхностей, а в очередях будет соблюдаться дистанция.

На голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе голосования на июнь, но пока что дата остается прежней. О переносе объявят, если эпидемиологическая ситуация в стране начнет резко ухудшаться.