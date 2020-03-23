В Башкортостане запускают единый колл-центр по коронавирусу

Запуск колл-центра состоится в 15.00, он станет единым диспетчером всех служб Башкортостана по вопросам о свойствах коронавирусной инфекции и мерах сдерживания эпидемии.

Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).

Телефоны «горячей линии» Минздрава: +7 347 286-58-27 и +7 347 279-91-20 также продолжают работать в прежнем режиме.