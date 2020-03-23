С сегодняшнего дня в республике начнет работать колл-центр, в котором вы можете получить информацию о противодействии распространению коронавируса.
В Башкортостане запускают единый колл-центр по коронавирусу
Запуск колл-центра состоится в 15.00, он станет единым диспетчером всех служб Башкортостана по вопросам о свойствах коронавирусной инфекции и мерах сдерживания эпидемии.
Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).
Телефоны «горячей линии» Минздрава: +7 347 286-58-27 и +7 347 279-91-20 также продолжают работать в прежнем режиме.
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