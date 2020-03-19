Отмена спектаклей, книги и лекарства на дом: как Уфа готовится к эпидемии?

В Министерстве культуры Башкортостана объявили о том, что для посетителей полностью закроется Театр оперы и балета, спектакли будут транслировать онлайн на YouTube-канале.

Театр имени Гафури отменил спектакль «Похищение девушки» в ГКЗ Башкортостан (21 марта). Остальные спектакли пока остаются в силе. Архивные записи некоторых постановок, возможно, тоже выложат на YouTube.

Молодежный театр имени Мустая Карима отменил мероприятия для детей, остальные постановки пройдут по расписанию.

Сотрудники Национальной библиотеки будут доставлять книги на дом. Проект ориентирован на пенсионеров, инвалидов и ветеранов, так как они в группе риска по коронавирусу.

Читательский билет пенсионеры могут приобрести за 75 рублей, остальные категории – за 150 рублей. Инвалидам всех групп он достанется бесплатно. Для его получения можно заполнить форму на сайте библиотеки, и его тоже доставят вам на дом.

Заказать книги можно по телефонам: 287-13-00, 287-13-32, (с 10.00 до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00).

Кроме того, в Башкортостане одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам будут доставлять продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства на дом.

Для этого в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения создается временный центр, он начнет работу в ближайшее время.

Обеспечиваться будут люди, стоящие на учете Министерства, а также в списках муниципалитетов. Подать обращение можно на сайте, либо по телефону колл-центра: 8-800-250-56-04.