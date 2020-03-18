В этом году в пятый раз состоится благотворительная акция «День заботы за день работы»: один день, когда люди со всей России собирают деньги, чтобы улучшить жизнь детей, оставшихся без попечения родителей.
Уфимцам предлагают помочь детям из Дома ребенка
Акция пройдет 10 апреля. На сайте акции деньзаботы.рф каждый желающий может обменять стоимость своих рабочих часов на помощь детям. Либо перевести в адрес фонда любую удобную для него сумму.
Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Больничные дети» – на оплату труда нянь, ухаживающих в больницах за малышами, оставшимися без родителей, в возрасте от 0 до 5 лет.
Когда ребенок из Дома ребенка заболевает, его направляют в больницу, где врачи и медсестры занимаются только лечением, но не играют с ним и не общаются, а для детей важно, чтобы с ними в этот сложный период был кто-то, кто позаботится и просто будет рядом.
Для обеспечения семи регионов страны профессиональными нянями для детей-сирот требуется восемь миллионов рублей. В прошлом году за один день акции «День заботы за день работы» было собрано 6,4 миллиона рублей, и этого хватило на оплату 35 тысяч 680 часов работы профессиональных нянь в больницах.
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