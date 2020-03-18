Уфимцам предлагают помочь детям из Дома ребенка

Акция пройдет 10 апреля. На сайте акции деньзаботы.рф каждый желающий может обменять стоимость своих рабочих часов на помощь детям. Либо перевести в адрес фонда любую удобную для него сумму.

Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Больничные дети» – на оплату труда нянь, ухаживающих в больницах за малышами, оставшимися без родителей, в возрасте от 0 до 5 лет.

Когда ребенок из Дома ребенка заболевает, его направляют в больницу, где врачи и медсестры занимаются только лечением, но не играют с ним и не общаются, а для детей важно, чтобы с ними в этот сложный период был кто-то, кто позаботится и просто будет рядом.

Для обеспечения семи регионов страны профессиональными нянями для детей-сирот требуется восемь миллионов рублей. В прошлом году за один день акции «День заботы за день работы» было собрано 6,4 миллиона рублей, и этого хватило на оплату 35 тысяч 680 часов работы профессиональных нянь в больницах.