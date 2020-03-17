В Уфе чиновников заставят выйти на уборку улиц

Главы районов сообщили мэру Уфы Ульфату Мустафину о том, что стопроцентную явку на субботники обеспечить не получается, так как частные компании не хотят выделять своих сотрудников для уборки.

Глава Кировского района пожаловался на то, что на его территории располагаются в основном органы власти и предприятий мало. В ответ на это мэр распорядился вывести на улицы для уборки «всех министров и всех вице-премьеров вместе с аппаратами» уже в ближайшую пятницу.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении Дней чистоты в республике: каждое предприятие должно на час выделять людей для уборки закрепленной территории не реже двух раз в месяц.