Концерты Morgenshtern, «Зверей» и «Касты» в Уфе не отменят, несмотря на запрет из-за коронавируса

Распоряжение о мерах снижения риска и распространения коронавируса подписал Радий Хабиров. Одна из таких мер – отмена культурных, спортивных и деловых мероприятий с численностью участников более 1000 человек.

Ограничение продлится как минимум до 20 апреля, но при необходимости власти могут продлить его на любой срок. До 20 апреля в Уфе должны состояться концерты групп «Звери», «Каста», «Пошлая Молли», «Хлеб», Anacondaz и Sabaton, а также Нейромонаха Феофана, Тимы Белорусских и Morgenshtern.

Пресс-служба «Тинькофф Холла» ответила на наш запрос, что все концерты остаются в силе, но организаторы могут ограничить количество продаваемых билетов, чтобы не нарушать указание.