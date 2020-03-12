«Жизнь в Уфе удивительна»: Виктория Валикова, прилетевшая из Гватемалы, заново привыкает к родному городу

Виктория родилась и выросла в Уфе, после чего долгое время работала врачом-тропикологом в странах Центральной Америки, а недавно вернулась вместе с мужем, американцем Эндрю Шварком, и сейчас пара готовится к усыновлению детей.

«Жизнь в Уфе удивительна.

1. Пару дней мы не выходили из дома, потому что был гололед;

2. Кормлю Эндрю "корейской едой" (морковчой, маринованной спаржей, бомжпакетами), и ему нравится;

3. Заказали "на дом" кальян, и у Андрюхи просто разорвало мозг, что так можно;

4. Сводила его в столовку и купила комплексный постный обед за 80 рублей. Он долго не мог понять, сколько это стоит, потом спросил: "А почему мы вообще тогда дома готовим?"

5. Я сходила в опеку. Все прошло хорошо, попросили кучу ненужных документов, но в целом очень позитивно, глубинных расспросов по поводу моего американского мужа, так как усыновляю я одна, не было.

Также порадовало то, что не стали уговаривать брать лялек или абсолютно здоровых, а уважительно сказали, что с четвертой группой здоровья много "хороших" детей. Кроме того, не спросили, чего сама не рожаю.

Записали в Школу приемных родителей, которая, оказывается, идет всего три недели, а не три месяца, как я думала», – написала Виктория в Instagram.