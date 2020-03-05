В Уфе будут бороться с незаконной уличной торговлей

Мэр Уфы Ульфат Мустафин распорядился ликвидировать незаконную уличную торговлю к началу апреля. Это явление особенно распространено в людных местах, в частности много жалоб поступает о скоплениях лоточников в подземном переходе на остановке «Универмаг «Уфа».

В городе для этих целей оборудовано 20 площадок и выделены места в торговых центрах, но по факту больше половины из них пустует, так как частные торговцы предпочитают выставляться в переходах, где больше прохожих и ниже конкуренция. В этом году количество торговых площадок увеличат до 28.

В 2019 году за незаконную торговлю в Уфе было выписано 7,3 тысячи штрафов, средняя сумма составила 750 рублей. В ближайшее время суммы штрафов за первое подобное нарушение могут увеличить в два раза – до 1-3 тысяч рублей.