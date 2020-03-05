Пока что в качестве эксперимента выдача свидетельств о рождении производится только в двух роддомах Уфы. В случае успеха эту практику распространят на все учреждения города.
В Уфе свидетельства о рождении начали выдавать в роддомах
Получить документ при выписке можно в роддоме №3 по адресу улица Кольцевая, 131 и в Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова (улица Достоевского, 132 к17).
Представители министерства здравоохранения сами будут собирать необходимые документы и доставлять свидетельства о рождении из отдела ЗАГС в роддом.
Сейчас для получения свидетельства необходимо в течение месяца после рождения ребенка предоставить в ЗАГС заявление, паспорта обоих родителей, свидетельство о браке и медицинское свидетельство о рождении. Также можно сделать это через МФЦ или портал госуслуг.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.