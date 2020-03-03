Николай Валуев приедет в Уфу на открытие своей школы

Уфимскую Спортивную школу олимпийского резерва № 4 переименуют в Школу бокса имени Николая Валуева – об этом спортсмен сообщил в соцсетях в декабре прошлого года. При этом школа останется бюджетным учреждением под управлением Министерства молодежной политики и спорта.

7 марта по адресу проспект ​Дружбы народов, 47 состоится церемония открытия школы и пройдет турнир «День бокса», на котором столкнутся сборные Башкортостана и Оренбургской области.

Помимо Валуева, в качестве приглашенных гостей будут также Олимпийский чемпион по боксу Шамиль Сабиров, двукратный чемпион Европы Андрей Пестряев и чемпион мира Андрей Курнявка.