«Русский гигант» вместе с другими ветеранами бокса проведет церемонию открытия школы, раздаст автографы и пообщается с участниками и зрителями боксерского турнира.
Николай Валуев приедет в Уфу на открытие своей школы
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sport.bigmir.net
Уфимскую Спортивную школу олимпийского резерва № 4 переименуют в Школу бокса имени Николая Валуева – об этом спортсмен сообщил в соцсетях в декабре прошлого года. При этом школа останется бюджетным учреждением под управлением Министерства молодежной политики и спорта.
7 марта по адресу проспект Дружбы народов, 47 состоится церемония открытия школы и пройдет турнир «День бокса», на котором столкнутся сборные Башкортостана и Оренбургской области.
Помимо Валуева, в качестве приглашенных гостей будут также Олимпийский чемпион по боксу Шамиль Сабиров, двукратный чемпион Европы Андрей Пестряев и чемпион мира Андрей Курнявка.
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