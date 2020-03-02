С 1 сентября в школах Башкортостана будет бесплатное питание для учеников младших классов

Первого сентября во всех школах Башкортостана проведут дегустационные мероприятия, чтобы родители могли увидеть, чем будут кормить их детей.

Стоимость одной горячей порции для школьников младших классов составит 55 рублей. По мнению Главы республики, «на эту сумму можно накормить ребенка хорошо, главное сделать это по-человечески и профессионально».

Также Радий Хабиров возложил ответственность за качество школьного питания на глав муниципалитетов и заверил, что от недобросовестных поставщиков республика будет избавляться.